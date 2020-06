Facebook engagiert Dölz

Marianna Dölz übernahm mit Februar das Management von Facebook in der Vermarktungs- und Vertriebsregion Deutschland, Österreich und Schweiz. Sie übernimmt das Country Management von Scott Woods. Er stand fünfeinhalb Jahre an der Spitze des Online-Unternehmens in der Marktregion und wird sich neuen Aufgaben im Konzern widmen.

Dölz ist seit 25 Jahren in der Werbung und Medien-Vermarktung tätig. Von Oktober 2009 bis Juni 2013 gehörte sie dem Management der Verlagsgruppe Handelsblatt, zunächst als CEO von iq media marketing - Vermarktung der Tageszeitung Handelsblatt und des Magazins WirtschaftsWoche - und dann als Managing Director der Mediengruppe, an. Von Mai 2013 bis Jänner 2015 baut sie als Business Angel und Partner das Startup Liberta Motorcycles auf. Dölz war auch CEO von Initiative Media in Deutschland und Mitglied des EMEA-Boards der Agentur.