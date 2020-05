atBis zum Ende der Herbstsaison 2011 will der SK Rapid 200.000 Facebook-Fans hinter sich scharen. Dessen Marketing-Leiter Markus Blümel kündigte eine große Freunde-Offensive an. Elf Freunde spielen und in einer ersten Stufe peilt Blümel 100.000 Fans auf der Rapid-Fanpage als Ziel an. Derzeit sind im virtuellen Stadion der Grünen 26.099 Fans. In der Facebook-Bundesliga liegt Rapid damit am vierten Platz. Der Stand in der Facebook-Bundesliga vor dem 31. Spieltag: