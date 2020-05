Facebook bettet Graph Search im Netzwerk ein

intInteressen, deren Verbindungskraft und die daraus resultierenden Gemeinsamkeiten sind ein künftiger und vor der Einführung stehender Interaktionsstrom von Facebook. Das Netzwerk-Unternehmen steht kurz davor Social Graph Search Mitglieder zur Verfügung zu stellen. In den kommenden Wochen, heißt es in einer Ankündigung, wird der Service in einer Beta-Version der US-Community angeboten.