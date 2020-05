Facebook baut Werbe-Inventar aus

Werbeträger Community-Mitglied

Premium Ads sind auf der Log-out-Seite und Sponsored Stories im News-Feed platziert. Im Falle von Sponsored Stories sind die Postings der Community-Mitglieder die Werbeträger. Die in diesen Beiträgen platzierte Werbung kann von Werbungtreibenden gebucht werden.



Die damit verbundene Attraktivität unter Aspekten der Werbewirkung ist fraglich, da jedes Facebook-Mitglied über die Sichtbarkeit seiner Postings und damit auch über die Auslieferungsmenge von Sponsored Stories entscheidet. Das Werbeformat lebt von der individuellen Veröffentlichungsbereitschaft eines Nutzers und profitiert von der Authentizität, dem Vertrauen und der Multiplikator-Fähigkeit der Aussender.



Darüber hinaus steht fanpage-betreibenden Marken das Produkt Offers zur Verfügung, um damit direkt aus der Brand-Page heraus Rabatte und Promotions zu vertreiben. Ausgeliefert werden Offers via Facebooks-News-Feed und wie zuvor beschrieben via Sponsored Stories. Die Community kann die Preisnachlaß-Produkte entweder via E-Mail oder mobilem Endgeräte konsumieren.