Facebook-Aktienkurs sinkt und -TKP steigt

TBG Digital nimmt an, dass diese TKP-Steigerung aus der Nachfrage nach Sponsored Stories und MobileAds resultiert. Mit beiden Werbemittel lassen sich, so das analysierende Unternehmen, höhere Click-to-Conversion-Raten erzielen als zuvor. Und diese Kommunikationswirksamkeit rechtfertig höhere Preise.



Ein weiters Indiz für die Effektivität ist hier die Click-through-Rate. Auch hier verzeichnet Facebook in den genannten fünf Märkten durchwegs Steigerungen im ersten Halbjahr 2012. Außer in Deutschland sind diese Zuwächse generisch und flach ansteigend. In Deutschland verbesserte sich die CTR um 44 Prozent auf 0,041 Prozent. In den USA, im Vergleich dazu, verbesserte sich diese Quote auf 0,037 Prozent. Wobei der größte Sprung in dem Markt zwischen Mai und Juni 2012 durch die Einführung von Mobile-Targeting-Funktionen erfolgt.