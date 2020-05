Expedia-Etat an Ogilvy & Mather

euDas Reiseportal Expedia vergibt den mit 48 Millionen Euro bezifferten Werbe-Etat an Ogilvy & Mather. Die Agentur wird für das Portal einen neuen Kommunikationsauftritt schaffen. Dieser wird in den zwölf Märkten in denen Expedia tätig ist, ausgerollt.