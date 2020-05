at // Nicht ganz so neu, wie Die Presse in ihrer heutigen Ausgabe glaubhaft zu versichern versucht, ist Wartezimmer-Fernsehen. Der "Kampf" um den Bildschirm-Platz in Arztpraxen scheint jedoch zu entrbrennen. Der Außenwerbe-Riese epamedia und medscreen rittern um besten Kontaktpunkte und natürlich auch um Reichweite, die sie werbungtreibenden Unternehmen und Agenturen anbieten.