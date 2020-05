Johannes Fischer verstärkt Puls 4-Redaktion

Der ehemalige ORF-Journalist und TV-Magazinchef Johannes Fischer verstärkt das Redaktionsteam bei Puls 4. Er wird "für einen begrenzten Zeitraum" die Gestaltung des Vorabendmagazins "Guten Abend Österreich" übernehmen, teilte der Privatsender am Dienstag mit. "Für ein so spannendes Projekt einer im Grunde völlig neuen Newsshow" stelle er seine Expertise gerne zur Verfügung, wird Fischer zitiert.

Der gebürtige Wiener und langjährige ORF-Redakteur führte in seiner Zeit beim öffentlich-rechtlichen Sender unter anderem die mitternächtliche TV-Nachrichtensendung "ZiB 3" (heute "ZiB 24") ein und leitete auch etliche Jahre die "ZiB 2". Fischer eckte im Laufe seiner Karriere mehrmals bei politischen Entscheidungsträgern an. So wurde er etwa Mitte der 90er Jahre nach einem Interview mit dem damaligen SPÖ-Innenminister Franz Löschnak vom ORF entlassen.

Nach einer Zwischenstation beim "Kurier" kam der Journalist allerdings wieder auf den Küniglberg zurück, wo er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2010 u.a. als Diskussionsleiter bei den "Sommergesprächen" fungierte und zuletzt Chefredakteur aller Informationsmagazine war. Bei Puls 4 soll der 68-Jährige das Vorabendmagazin "Guten Abend Österreich" weiterentwickeln und Marktanteile sowie Zuschauerzahlen steigern.