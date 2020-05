Ex-ORF-Journalist Fischer hilft bei Puls 4 aus

Fischers Aufgabe ist es, "die Redaktion weiterzuentwickeln, das Profil von Guten Abend Österreich zu schärfen sowie Marktanteile und Zuschauerzahlen zu steigern".



Die Infotainment-Show erreichte 2013 einen Jahresmarktanteil von 2,1 Prozent und hatte seine, gemessen an Marktanteilen, besten Phasen im Vorjahr im April, Mai, August und September. In diesen Monaten lag die Show klar über dem zuvor genannten Jahresmarktanteil und tendierte in Richtung 3,0 Prozent. Guten Abend Österreich, an sieben Tagen die Woche ausgestrahlt, funktioniert am Wochenende und konkret am Samstag besser als an den weiteren sechs Sendetagen. Das zeigen die Nutzungsdaten der Arbeitsgemeinschaft Teletest. Das Informationsformat ist dort und für den 11. Jänner 2014 mit einem Schnitt von 71.000 Zuschauern registriert. An diesem Tag war die Show die meistgenutzte Sendung von Puls 4.



Fischer soll die Position von Guten Abend Österreich auf dem österreichischen TV-Nachrichtenmarkt ausbauen und das Format attraktiver machen. Mit dieser Arbeit beginnt er derzeit. Der Nachrichten- und Aktueller-Dienst-Journalist wurde 2010 vom ORF pensioniert.