Eversport.at beginnt seinen Wettbewerb

"Wir wollen die Art, wie online Sportangebote gesucht und gebucht werden revolutionieren", benennt Lipptisch, ehemaliger Volleyball-Profi, ein Ziel des nun begonnenen unternehmerischen Tuns.



Derzeit stecken bereits ein halbes Jahr Arbeit von ihm, von Woditschka sowie von Emanuel Steininger und Ivo Radulovski - das Kernteam - in Eversport.at.



Öffentliche Wahrnehmung stellte das Startup in den vergangenen Wochen durch den Sieg im Publikumsvoting des A1 Austria Next Top Start-up-Wettbewerbs her, der wiederum ein Ticket zur Teilnahme an Futurzone.at Award-Startup-des-Jahres-Wahl ist.



Wirtschaftlich gesehen ist Eversport.at eine Sportangebote-Vertriebs- und -Vermarktungsplattform, die in eine Community eingebettet ist.