Eventuell Erholung

Unsicherheiten nach wie vor groß

ZenithOptimedia registrierte, dass das zweite Quartal dieses Jahres nicht mehr annähernd so ernüchternd war wie die Monate von Jänner bis März. Die Agentur verheimlicht aber auch nicht die Unwägbarkeiten des globalen Werbemarktes. Die Unsicherheiten in den Märkten sind groß und werbungtreibende Unternehmen in manchen Wirtschaftssektoren legen ihren Planungen die negativsten Annahmen zugrunde. Es werden Kosten in Erwartung massiver Umsatzeinbrüche gekürzt. ZenithOptimedia ist in seinem Forecast pessimistischer als die Group M.