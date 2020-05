events.at im neuen Look

„Mit dem Relaunch von events.at gehen wir einen neuen Weg im KURIER Medienhaus. events.at verfügt über die größte Eventdatenbank Österreichs, und wir stellen daraus speziell ausgewählte Datenströme bereits mehreren Partnern zur Verfügung. Besonders freut mich, dass wir den Relaunch inklusive Design intern bewältigt haben und damit die Kompetenz unseres Teams unter Beweis stellen konnten“, unterstreicht Thomas Kralinger, Geschäftsführer des KURIER Medienhauses.

Neben einem umfassenden Überblick über alle Events, Veranstaltungen und Partys in ganz Österreich können User erstmals einen persönlichen Kalender mit Erinnerungsfunktion gestalten. Eine Standortbestimmung zeigt zudem aktuelle Events in der Umgebung an.

Ein wöchentlicher Newsletter fasst Highlights aus Kunst-, Kultur- und Szene-Events inklusive Event-Empfehlungen, auf Wunsch auch personalisiert nach Region und Genre, zusammen. Für User und kleinere Veranstalter gibt es die Möglichkeit, ganz einfach eigene Events zu erstellen und zu verwalten, Kommentare zu verfassen und User einzuladen.