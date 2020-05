Eventiply geht in Vollbetrieb

atMatteo Savio und Stephan Petzl gehen mit ihrem Start-up und der damit betriebenen Eventmarketing-Plattform Eventiply, wie man so schön sagt, in die Vollen. Die Plattform, bislang in der Beta-Phase laufend, ist nun mit allen Funktionalitäten öffentlich zugänglich und kann sich im Markt beweisen. Die Gründer von Eventiply gehen nun daran die Plattform als Marketing-Instrument in der Eventkommunikation und -vermarktung zu etablieren.