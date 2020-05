Am 19. und 20. Oktober soll das in Deutschland entwickelte Konzept in Salzburg erstmals als Best of Events Austria umgesetzt werden. Mit dieser Veranstaltung sollen Branchen-Unternehmen und Teilnehmer aus dem süddeutschen Raum, Österreich, der Schweiz, Italien und der Tschechischen Republik adressiert werden.



atmedia.at