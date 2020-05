Eva Longoria wird Sheba-Botschafterin

intMars Inc. engagiert Desperate Housewives-Protagonistin Eva Longoria. Die Schauspielerin wird ab Juli 2012 als Botschafterin der Katzennahrungsmarke Sheba fungieren. Longoria, selbst passionierte Katzenliebhaberin, wird in erstmals in der Kampagen Folge deiner Leidenschaft zu sehen sein. Das Leitmedium der Sheba-Werbekampagnen ist TV.