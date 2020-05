Eurozonen-Konjunktur legt zu

eu // Das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone - 16 Mitgliedsmärkte - legte im gegenüber dem Vorquartal im dritten Quartal um 0,4 Prozent und im EU27-Raum, der alle EU-Märkte umfasst, um 0,2 Prozent zu. Damit wurde das Schrumpfen des zweiten Quartals nahezu egalisiert. In den aus einer Schnellschätzung von Eurostat stammenden Daten ist auch ein Vergleich zum vorjährigen, dritten Quartal ausgewiesen. Dieser zeigt einen BIP-Rückgang in der Eurozone um 4,1 und der EU27 um 4,3 Prozent.