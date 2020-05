European Tech Tour-Auftrag für Miller-Aichholz

Start-Ups und Investoren

Mit den Leistungen der beiden Agenturen soll die Suche nach Start-Ups sowie die Selektion finanzierungswürdiger Jungunternehmen effektiver werden. Konkret wird bma.cc und BondPR die Bekanntheit der European Tech Tour Association steigern und das Interesse von Start-Ups für deren Wettewerb schüren.



Hinter der European Tech Tour Association stehen internationale Wagniskapital-Geber, die in den Aufbau von 25 Start-Ups aus der DACH-Region investieren. Die Tour in der Region mündet in zwei zweitägigen Veranstaltungen in Berlin und Zürich, die parallel von 25. bis 27. Mai stattfinden.



atmedia.at