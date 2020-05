at // Kreativität ist angesagt, erklärt Verleger Johann Oberauer zum Auftakt des 10. European Newspaper Congress (ENC). Sparen ist nicht alles auch wenn derzeit gespart wird wo es geht, fügt Oberauer zu den derzeit bestimmenden Rahmenbedingungen der Medienbranche hinzu. Wien ist nicht nur Kongress- sondern auch Medienstadt und Brückenkopf nach Ost- und Südeuropa übernimmt der Wiener Stadtrat Christian Oxonitsch die Redner-Staffette von Oberauer. Die dominierende Stellung als Medienstandort will Wien mit dem seit 2003 laufenden Ausbau des Mediaquarter Marx, Förderungen oder der Vienna Filmkommission in Österreich ausbauen, erklärt Oxonitsch weiter. atmedia.at