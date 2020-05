European Business Angels konferieren in Wien

at, euAngel Investments sowie Early Stage Investments sind die Kernthemen des European Business Angel Network Kongresses. Die Veranstaltung, die ein Treffen von Investitions-, Managemententscheidern und Super Angels ist, findet in Wien statt. Sie ist mit The Role of Early Stage Investors in Europe's Prosperity betitelt und thematisiert die Bedeutung von Angel Investoren für wirtschaftliches Wachstum.