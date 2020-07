Europas Online-Werbe-Volumen steigt auf 27,3 Milliarden

eu2013 wuchs der europäische Online-Werbemarkt auf ein Volumen in Höhe von 27,3 Milliarden Euro an. Der Zuwachs gegenüber 2012 beläuft sich auf 11,9 Prozent. Diese Werbemarkt-Entwicklung wird im soeben veröffentlichten IAB AdEx Benchmark-Report dargestellt. Und kommentiert, dass hinter der Online-Werbung ein weiteres Jahr nachhaltigen Wachstums in Europa liegt.