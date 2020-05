Europas größte Online-Nation ist Deutschland

eu363.697.000 Unique Visitors waren vergangenen März in Europa online und ein Nutzer verbrachte im Schnitt 26.0 Stunden in dem Monat im Web. Davon entfallen auf Deutschland 49,7 Millionen Visitor, die im Schnitt 23,4 Stunden online sind. Für Österreich, der zwölftgrößten europäischen Internet-Gemeinde, werden in dieser von comScore veröffentlichten Statistik, 4,7 Millionen Unique Visitor und die niedrigste durchschnittliche Online-Zeit von 13,8 Stunden ausgewiesen.