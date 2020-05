Europäischer Gewürzstreuer

atKotányi erwirtschaftet 2009 125 Millionen Euro Umsatz. Zwei Drittel dieses Volumens erwirtschaftet das Markenartikelunternehmen in Exportmärkten in Zentral- und Osteuropa. In Russland steigert Kotányi im Vorjahr das Umsatzvolumen um 35 Prozent, in der Slowakei um 20, in Slowenien und Rumänien um 14 Prozent.