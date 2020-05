Eurobest-Wettbewerb startet

euDer Europa-Ableger des Cannes Werbefestivals Eurobest 2012 geht in die Einreichphase. Auftraggeber, Agenturen und Dienstleister der Kommunikationswirtschaft können mit ihren Projekten, Arbeiten und Kampagnen an dem Wettbewerb teilnehmen. 14 Wettbewerbskategorien wurden geöffnet. Deren jüngste ist die, 2012 erstmals ausgeschriebene Kategorie Branded Content & Entertainment. Derzeit endet die Einreichphase am 21. September. Das Kreativ-Festival findet von 28. bis 30. November in Lissabon statt.