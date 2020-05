Eurobest-Wettbewerb läuft an

euDie Einreichphase zu Eurobest 2013, dem traditionellen Abschluß des europäische Kreativ-Wettbewerbsjahres hat begonnen. In 15 Kategorien werden die besten, exzellentesten und hervorragendsten Arbeiten gesucht und gefunden. Die Kategorie Design wurde um die Unterkategorie Product Design diversifiziert. Neben den "handwerklichen" Wettbewerben werden im Rahmen des Eurobest-Festivals das Network of the Year, die Advertising Agency of the Year, die Interactive Agency of the Year, die Independent Agency of Year, der Golden Palm Award und der Advertiser of the Year gekürt. Und die Preisträger werden mit folgende Trophäe für ihre kreative Exzellenz ausgezeichnet: