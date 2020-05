euDie Tore zu den diesjährigen Eurobest Awards sind offen. Die Einreichfrist beginnt. Wettbewerbe in 13 Kategorien sind zu bestreiten. Am 1. Oktober endet die Einreichfrist. Das in Hamburg stattfindene Eurobest Festival endet am 8. Dezember mit der Preisverleihung der Eurobest Awards.