Eurobest-Finale für Agency4e7

at, euZu den bisherigen drei österreichischen Anwärtern auf eine Eurobest-Auszeichnung - Demner, Merlicek & Bergmann, DDB Tribal Wien und Wien Nord - gesellt sich nun auch Agency4e7 in der Kategorie Film Craft. In diesem Wettbewerb waren vier heimische Einreichungen ins Rennen gegangen. Die Agentur kam mit Silent Library Party für Sony Deutschland, der kurzfristig starke Viralität hatte, auf die Shortlist.