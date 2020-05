Euro RSCG verschwindet

Die Harmonisierung und Stärkung von Havas ist ein wesentlicher Grund dieses Schrittes. Parallel dazu wird das digitale Geschäft unter der Marke Havas Digital geführt werden.



Die Gruppe erwirtschaftete 2011 einen Umsatz in Höhe von 1,6 Milliarden Euro Umsatz und verzeichnete eine organisches Wachstum von Plus 5,9 Prozent. 16 Prozent der Leistung am Gruppen-Umsatz kommen aus dem asiatisch-pazifischen Wirtschaftsraum. Und der durch Digitales und Social Media erzeugte Umsatz macht in der Havas Group mittlerweile 23 Prozent des Gesamtumsatzes aus.