EU richtet Business Angel Fonds ein

Der Europäische Investitionsfonds überträgt auf diese Weise an ausgewählte Business Angels alle Investitions- und Gesellschafter-Entscheidungen und stellt diesen Risiko-Kapital in einer Bandbreite von 250.000 bis 5 Millionen Euro zur Verfügung. Die Mittel stehen diesen Investoren jedoch nur als Neuinvestitionsmittel zur Verfügung. Platzierbar sind die Mittel grundsätzlich in allen KMU-Sektoren.



Der European Angels Fund steht zunächst deutschen Business Angels und Unternehmen zur Verfügung. Danach soll dessen Investitionstätigkeit auf weitere europäische Länder und Regionen ausgedehnt werden.



Die Auswahl der Business Angels wird vom Europäischen Investitionsfonds vorgenommen. Interessenten können sich dafür unter EIF.org bewerben und müssen das dafür notwendige Qualifizierungsniveau nachweisen.



