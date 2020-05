de, at // Nein, die Wirtschaftsentwicklung hat nichts damit zu tun, dass werbungtreibende Unternehmen ihre Agenturbeziehung überdenken und Etats zur Disposition stellen! Es geht nur um die Beurteilung der Agenturleistung und um die Anpassung der Konditionen. Und ab und zu geht es auch darum eine effektivere Agentur zu finden. Die Wechselbereitschaft unter den Auftraggebern nimmt zu. In Deutschland hat Vodafone oder die Deutsche Bahn sich von der bisherigen Agentur getrennt. In Österreich bauen die Agenturen dagegen ihre Mitarbeiter scheibchenweise, um bestimmte Meldungspflichten beim Arbeitsmarktservice zu umgehen, ab und reduzieren prophylaktisch die Kosten, um Etats nicht zu verlieren. Handelsblatt, Seite 15