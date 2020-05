Etarget erneuert Etarget.at

Etarget.at soll im Idealfall, gibt Kolarovský zu verstehen, die Produkte - reine Textanzeigen oder Bild-Text-Anzeigen - die, abhängig vom Surfverhalten, Nutzern ausgeliefert werden, verkaufen. Diese Produkte müssen, so das Prinzip des in Bratislava ansässigen Unternehmens, ohne hohem Fachwissen-Aufwand zu verstehen sein. Etarget möchte damit Google, so weit geht, die Tour in osteuropäischen Märkten und auch in Österreich vermasseln.



Der Pay-per-Click-Anbieter kooperiert mit adworx und AboutMedia.



