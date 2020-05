de, at, ch // Fritz Fleischmann gibt die Geschäftsführung bei Adobe für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz an Harald Esch ab. Er zieht sich nach 40 Jahren operativer Tätigkeit im Informationstechnologie-Geschäft zurück. Esch rückt von seiner bisherigen Funktion als Vertriebsdirektor Adobe´s an die Spitze des Unternehmens. atmedia.at