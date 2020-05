Es wird zu viel Print gebucht

euEs bestünde ein Missverhältnis zwischen den Media-Investitionen, die in Zeitungen und Magazine flössen und deren tatsächlicher Nutzung, konstatierte Martin Sorrell im Rahmen der derzeit laufenden FT Digital Media Conference 2013. Der CEO der WPP Group beziffert, dass "20 Prozent eines Media-Budgets in Printmedien investiert wird obwohl deren Medienzeit-Anteil sieben bis zehn Prozent der gesamten Mediennutzung eines Konsumenten ausmache". Sorrell empfahl Werbungtreibenden dieses Verhältnis in ihren künftigen Mediaplanungen zu berücksichtigen.