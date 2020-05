at // So lautet die Konjunkturprogrognose von Sonja Himmer, Geschäftsführerin der Agentur Himmer, Buchheim & Partner. Die Agentur ist nur ein Beispiel für weitere Neugründungen in diesem Jahr, die angesichts der Wirtschaftsentwicklung vor einer Nagelprobe stehen. Kleine, eigentümergeführte Agenturen bieten bieten kostenseitig Stärken, die in Krisenzeiten vorteilhaft sind.