Es gibt viel Wichtigeres als Gerüchte

at // ORF Online-Direktor Thomas Prantner läßt sich von Gerüchten nicht beirren. In den letzten Wochen wurde er als heißer Ablösekandidat gehandelt und die Online-Direktor als zu bereinigende Struktur. Die Fama läßt er an sich vorüber ziehen. Prantner hat das Commitment von Generaldirektor Alexander Wrabetz und erweist sich im Gegenzug als linientreuer Direktor, der zur Zukunft des ORF seinen Beitrag leisten will.