at // Das Salzburger Start-up Mobilizy erweitert die mit Wikitude mögliche Navigation zu Wikitude Drive. Das Augmented Reality-System läuft derzeit in einem Testbetrieb, um dessen Einsatz in Fahrzeugen und im Straßenverkehr zu erproben. Wikitude Drive informiert über die Entfernung zum Zielort und berechnet die Zeit bis dorthin.