"Sherlock": Zurück von den Toten

Pünktlich zum neuen Jahr startet die britische BBC mit der langersehnten dritten Staffel von "Sherlock" mit Benedict Cumberbatch in der Rolle des Detektivs und Martin Freeman als Dr. Watson - zumindest in England.

In der Serie "starb" der überhebliche wie egoistische Schlaumeier Sherlock Holmes am Ende der zweiten Staffel. Dass er doch nicht so ganz tot war, ahnte man, als er in der Nähe seines Grabes stand und den anderen beim Trauern zusah.

Nun veröffentlichte die BBC den ersten Trailer zur neuen Staffel und lässt die Geschichte zum Teil erahnen. So sind anscheinend zwei Jahre seit dem "Tod" von Holmes vergangen, in denen niemand etwas von ihm gehört hat. Arrogant wie immer begegnet er seinen alten Weggefährten und muss sich sofort um einen bevorstehenden Terroranschlag kümmern.