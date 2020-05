Erster Österreichischer Radiopreis vergeben

Die Kategorie beste Nachrichtensendung ging erwartungsgemäß an den öffentlich-rechtlichen ORF und das "Ö1-Mittagsjournal". Das "Mittagsjournal" biete exzellente Nachrichten zu aktuellen Themen mit nationalen und internationalen Bezügen, wie Mediaplanerin Elisabeth Ochsner für die Jury erklärte. "Diese Nachrichtensendung ist ein unumstrittener Fixstern für Informationssendungen in der österreichischen Medienlandschaft und ein Taktgeber für die österreichische Politik", so Ochsner. Ö1-Interimschef Peter Klein nannte die Sendung das Herz von Ö1 und die Radio-Information das Rückgrat des Senders.