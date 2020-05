Erste Stufe ins Loft

In Marktanteilen ausgedrückt, brachte die Auftaktsendung von Austria's next Topmodel 4 dem Sender 11,7 Prozent Marktanteil im Segment der 12- bis 49-Jährigen in der Primetime im österreichischen Privatfernsehen. Der Tagesmarktanteil betrug 6,2 Prozent.



Das Format erreichte weiters während der Ausstrahlung einen Marktanteil von 15,8 Prozent unter den 12- bis 29-Jährigen, 15,0 Prozent unter Frauen im Alter von 12 bis 49 Jahren und 20,9 Prozent unter 12- bis 29-jährige Frauen.