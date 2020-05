Erste Eindrücke von Red Bulls "Speedweek"

at, de, ch // Ab 13. Jänner 2009 ist die neue Motorsport-Wochenzeitung Speedweek im gesamten deutschsprachigen Raum im Zeitschriften-Handel und im Abonnement erhältlich. Die von der Red Bulletin Schweiz AG herausgegebene Zeitschrift erscheint 51 Mal pro Jahr. Günther Wiesinger, Geschäftsführer und Chefredakteur von Speedweek: "Wir berichten über die komplette Palette des Motorsports. Zu Lande und in der Luft. Wir informieren farbig, ausführlich und exklusiv über die wichtigsten Rennserien und Meisterschaften mit den schnellsten Autos, Motorrädern und Flugzeugen." Die Einzelausgabe kostet 2 Euro. Das Jahresabo 89,90 Euro. atmedia.at erste exklusive Einblicke in die Nullnummer