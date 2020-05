eu // CNBC sichert sich den Erste Group-Werbeauftrag zur Promotion von Finanzservices der Bankengruppe in Osteuropa. Am kommenden Montag geht die Kampagne auf dem Wirtschafts- und Finanzsender in Europa, im Mittleren Osten und Afrika on air. Die Kampagne besteht aus Werbespots, News-Update-Presentings und 30-Sekunden-Beiträgen in denen Interviews zu sehen sein werden. Sie ist in der mehrer Wochen dauernden CNBC-Serie "Emerging Europe" platziert.