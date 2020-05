Erste Anzeichen von Social Media-Müdigkeit

Branded Content-Rotation zu gering

Von der Social Media-Euphorie entfacht und keine Spur von Müdigkeit weisen Teenager und Twens auf. Gartner registriert für diese Altersgruppe und jene Network-Mitglieder die hohe Technologie-Affinität aufweisen, höhere Aktivitätsniveaus in den Communities. Sie entdecken in den Networks das was Early Adopter und Aspirer glauben bereits hinter sich zu haben.



Jedoch ist diese Social Media Fatigue auch als Unvermögen von Content-Anbietern und Fanpage-Betreibern zu werten, die nicht schnell und nicht vielfältig genug Inhalte anbieten, die das Nutzungsniveau unter der Social Media-Avantgarde hoch hält und damit verbundene Multiplikator-Effekte beeinträchtigt.



Weiters ist dies ein Indiz, dass die alte und erste Social Media-Generation vor ihrer Ablöse steht und die nächste Generation mit einem frischeren und entwicklungsorientierteren Blick Social Networks neuen Schwung verleiht.