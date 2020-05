de, at, chZDF, ORF und SF setzen ihre öffentlich-rechtliche Kooperation in den Bereichen Unterhaltung, Kultur, Dokumentation, Spielfilm und Serien fort. Die Zusammenarbeit im Bereich TV-Film und Serien wird intensiviert. Eine Delikatesse verhandelte der ORF für sich. Mit dem ZDF koproduzierte Formate werden künftig in Österreich erstausgestrahlt. Bislang hatte der deutsche Markt Vorrang.