Erst verhandeln, dann entscheiden

de // Die WAZ stellt allen Mitarbeitern, das von der Schickler Beratergruppe erstellte Restrukurierungskonzept zur Verfügung und auch zur Diskussion. Bodo Hombach erklärte, dass es Ziel sei zumindest eine "schwarze Null in Nordrhein-Westfalen zu erreichen". Dafür sei ein Personal-Abbau jedoch unumgänglich. Das zukünftige WAZ-Modell basiert auf drei Prinzipien: Synergien heben, Kooperationen ausbauen und cross-mediales Arbeiten. So sollen in Nordrhein-Westfalen 30 Millionen Euro eingespart werden. Christian Nienhaus stellte auch klar: "Wir wollen erst verhandeln und dann entscheiden." Und ließ keine Zweifel daran, dass die Geschäftsführung und nicht die Betriebsräte die Entscheidungen "in sozialer Verantwortung" treffen.