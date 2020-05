Erntedank von EuroRSCG Vienna

Das Sujet zeigt goldgelb gereifte Gerste. Die Botschaft des Sujets ist, dass der September als klassischer Erntemonat gilt und hiermit die Metapher von Säen und Ernten veranschaulicht wird. Gleichzeitig will die Agentur damit kommunizieren, dass werbungtreibenden Unternehmen mit Plakaten Bedürfnisse und Nachfrage stimulieren, die in weiterer Folge in einer Ernte münden.



Mit dem Plakatkalender fördert Epamedia gemeinsam mit der Druckerei Gerin kreatives Schaffen am Plakat und lädt zur Gestaltung österreichische Agenturen ein.



