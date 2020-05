Eristoffs Werbewolf

Heulende Plakate

Passanten werden mit der Aussage konfrontiert: "Vielleicht liegt es am Mond." An drei City-Light-Stellen in Wien ist das Wolfsgeheul auch zu hören und kann via Bluetooth auf Mobiltelefone übertragen werden. Die Kampagne richtet sich an Menschen über 18 Jahren, die sich durch Spontaneität und Unternehmungslust, Feierfreude auszeichnen. Aus diesem Grund, erklärt Mediaplaner Mathias Mayer von Universal McCann wurde das zielgruppen-spezifische Szene-Netz der Gewista mit der Kampagne gebucht.