Erinnerung ans Salzburger Land

at // Die Online-Kampagne "Sound of Snow" von SalzburgerLand Tourismus erzielt im Rahmen des "AdLink Online Impact Tests" im vierten Quartal 2008 einen Impact-Wert von 23,2 Prozent. Die Kampagne sowie Teile davon wie Bild- und Textelemente oder die Aussage blieben bei den Rezensenten nachhaltiger im Gedächtnis als die von den Markenartiklern Nestlé oder Beiersdorf platzierten Kampagnen. Der durchschnittliche Impact-Wert in diesem Quartalstest lag bei 8,5 Prozent. "The Sound of Snow" kommt von ideenwerk. Eingesetzt wurden Fullbanner, Skyscraper, Superbanner und Content Ads. atmedia.at