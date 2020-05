Eric Schmidt's letztes Quartal

Im vierten Quartal erwirtschaftete der Konzern einen, gemessen am Vergleichsquartal 2009, 26 Prozent höheren Umsatz von 8,44 Milliarden US-Dollar. Mit den eigenen Websites erwirtschaftete Google 67 Prozent dieses Umsatzes oder 5,67 Milliarden Dollar. Dies ist, in der Relation zur Vergleichsperiode, eine 28-Prozent-Steigerung.



Mit AdSense also über Partner-Sites wurden im abgelaufenen vierten Quartal 2,50 Milliarden Dollar oder 30 Prozent des Gesamtumsatzes erwirtschaftet. Auch hier zeigt der Vergleich ein Plus von 22 Prozent. 52 Prozent des Konzern-Umsatzes macht Google am Weltmarkt außerhalb der USA.



Der Netto-Gewinn im vierten Quartal beträgt 2,54 Milliarden Dollar. Der Gewinn pro Aktie steigt von 6,13 auf 7,81 Dollar.