Erhebliche Mittel gegen Finanzschmerzen

at // "Erhebliche Beträge aus Bundesmittel inden nächsten Jahren". So umschreibt die ÖVP die Refundierung der Gebührenbefreiung, die "finanzielle Hilfe für ein dringend notwendige und erfolgreiche Restrukturierung des ORF". So endet ein in der Ära von Karl-Heinz Grasser begonnenes Tauziehen.