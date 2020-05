Erhebliche Investitionen für Vital-Verjüngung

Trimmen für die Marktführerschaft

Das Magazin wird optisch und inhaltlich für den Kauf und die Nutzung durch eine jüngere Leserschaft getrimmt. So erscheint der Titel ab 18. August im klassischen Magazin- wie auch im Pocket-Format.



Der Jahreszeiten Verlag hat neben den Titelrechten an healthy living auch dessen Abonnentenstamm übernommen. Diesen Lesern soll nun mit dem erneuerten Vital ein zumindest gleichwertiges Angebot gemacht werden. Aus diesem Grund gibt es ab sofort auch ein healthy living-Dossier in den kommenden Vital-Ausgaben. Von der erfolgten Verjüngung verspricht sich der Verlag "neue Zielgruppen, neue Geschäftsfelder und neue Vertriebskanäle für Vital zu erschließen".



Eine richtige Push für das relaunchte Magazin soll die Werbekampagne im dritten Quartal bringen. TV-Spots, Infomercials, Printanzeigen und Advertorials in Frauen- und Wellnessmagazinen, Leseproben-Samplings und Point-of-Sale-Werbung sollen die Marktposition absichern. "Mit erheblichen Investitionen wird derzeit die Marktführerschaft von Vital weiter ausgebaut", lautet das strategische Grundkonzept des Jahreszeiten Verlages.