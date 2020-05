Ergo-Werbeforschungsauftrag an IFQM

Er skizziert worum es in dem an das Institut erteilten Auftrag geht: "Wir evaluieren die Kommunikationsaktivitäten der Ergo Versicherung, die sich um deren Markteintrittskampagne dreht." Das IFQM soll dem Auftraggeber eine valide, empirische Basis erstellen, auf der künftige Werbemaßnahmen aufgebaut sind und die dann so gesteuert werden können, um optimal von den Zielgruppen des Unternehmens wahrgenommen und empfangen werden zu können.



Wolfgang Haas, Kommunikationsleiter von Ergo Austria, begründet die Auftragsvergabe an IFQM mit dessen "Finanzmarkt-Expertise und dem vom Insititut gepflogenen methodischen Zugang".



atmedia.at